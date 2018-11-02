Банк России поставил рекорд по золоту

Москва, , 02:35 — REGNUM Рекордное количество золото приобретено Банком России, со ссылкой на доклад Всемирного золотого совета (WGC) пишет газета «Ведомости».

В III квартале 2018 года нетто-покупки золота ЦБ достигли 92,2 т — это рекордное для банка значение. В результате в России запасы этого драгоценного металла впервые оказались больше 2 000 тонн.

Напомним, согласно данным американского минфина, в июне Россия выбыла из числа 30 стран — крупнейших держателей госдолга Соединенных Штатов. По данным Совета по международным отношениям (CFR), образовавшиеся резервы Банка России были частично перемещены в офшоры.

Читайте подробнее: Центральный банк «спрятал» государственные активы в офшорах?

Читайте ранее в этом сюжете: Банковская система РФ дышит на ладан?