Губернатора Камчатки отправляют в Москву за отменой нормы энергопотребления

Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM Жители Камчатки позавидовали Приморью в связи с заявлением об отмене введения социальной нормы энергопотребления в регионе. Камчатцы в социальных сетях отправляют губернатора Владимира Илюхина в Москву — добиваться для региона того же, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Известие о том, что врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко добился отмены введения в регионе социальной нормы энергопотребления, возмутило жителей Камчатки. Теперь камчатцы требуют, чтобы губернатор Владимир Илюхин немедленно ехал в Москву и добивался в правительстве того же для полуострова.

«Вчера на встрече с Медведевым врио губернатора Приморья Кожемяко добился того, что социальная норма потребления электроэнергии на одно домохозяйство у них в регионе вводиться не будет. Это в связи с постигшим Приморье наводнением. У нас на полуострове проблем не меньше. Или нужно, чтобы Камчатку как следует тряхнуло?! Губернатор Илюхин?! Чего сидим? Кого ждем? Собирайтесь и — в Москву, вопросы решать!».

«Да какое там. У нас отопление-то отключают, когда ещё холода стоят. Ребёнок уроки делает — у него зубы от холода стучат», — пишут камчатцы в социальных сетях.

«Правильно люди возмущаются. Илюхин не будет биться за народ, за камчатцев. Ему всё равно. Кожемяко будет. А Илюхин — нет. Ни он, ни его правительство. И это связано не только с социальной нормой энергопотребления, со всеми остальными вопросами — точно также. Илюхин ни в какую Москву не поедет, ничего делать не будет. Ну, вот есть просто разница между «курицей» и «орлом». Вот у нас — не орёл. Хотя вопрос для Камчатки крайне важный. В Приморье в обоснование отмены соцнормы Кожемяко привёл прошедшее наводнение. Но на Камчатке есть свои причины. Их намного больше, чем в Приморье. Люди возмущены предстоящим введением социальной нормы, потому, что на полуострове и без этого самая дорогая «коммуналка» в стране, регион не газифицирован, люди отдают за ЖКХ львиную долю доходов. Но нашему губернатору это — не интересно», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, социальная норма энергопотребления, анонсированная правительством России, возмутила дальневосточников. В ходе встречи с премьером Дмитрием Медведевым и курирующим вопрос вице-премьером Дмитрием Козаком, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко добился отмены введения соцнормы в Приморье, поскольку регион пережил наводнение.

На Камчатке, по мнению депутата Закдумы региона Михаила Пучковского, введение такой нормы грозит усилением протестов, люди могут вновь выйти на улицы.