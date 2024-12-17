Москва, 17 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Москвич Артём обратился в полицию после того, как одна из букмекерских контор не отдала ему выигрыш в 86,9 тыс. рублей, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам собеседника, ещё в ноябре футбольный болельщик Артём сделал ставку на ФК «Ростов» и «Пари НН» на сумму в 164 тыс. рублей. Ставил мужчина на то, что в матче между этими командами будет забито более 3,5 гола в основное время.

Встреча завершилась со счётом 4:0, а выигрыш москвича с учётом того, что коэффициент составил 1,53, превысил 86 тысяч рублей. Однако этих денег Артём так и не увидел. Букмекеры вернули ему лишь полный размер ставки. Полиция начала проверку.

В августе ИА Регнум писало, что в Сочи правоохранители задержали мужчину, который украл деньги у девушки на первом свидании, а потом всё потратил на ставки в букмекерской конторе. Азартного ухажёра оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.