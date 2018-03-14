Из-за связей с Россией в Литве хотят ограничить бизнес частного предприятия

Вильнюс, , 20:21 — REGNUM Староста литовской парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис и члены фракции Раса Юкнявичене, Лауринас Кащюнас обратились к премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису, обращая внимание на недавно появившийся в СМИ анализ и другую появившуюся в общественном пространстве информацию о возможных связях предприятия Avia Solutions Group и ее дочерних компаний «с окружением Кремля», в том числе с оборонной промышленностью России, финансовыми учреждениями и лицами, в отношении которых США применяют санкции, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 марта, в канцелярии парламента Литвы.

«Беспокоит то, что хотя соответствие компании и принадлежащих ей предприятий интересам национальной безопасности уже некоторое время вызывает серьезные сомнения, госучреждения заключили не один договор с предприятиями, связанными с Avia Solutions Group. Например, как говорится в представленной информации, предприятия поставляют топливо самолетам литовской армии, в том числе тем, которыми пользуются высокопоставленные лица Литвы, оказывают услуги в аэропортах Литвы, которые по законам считаются инфраструктурой, имеющей большое значение для обеспечения национальной безопасности», — говорит Ландсбергис.

Отмечается, что госучреждения должны придерживаться «принципиальной установки и должным образом ее реализовывать, чтобы предприятиям, не соответствующим интересам национальной безопасности, был бы запрещен доступ к стратегической инфраструктуре и информации, имеющей значения для национальной безопасности, и чтобы такие предприятия не могли получать финансовую пользу от государства». Только таким образом это будет работать не только как ограничивающая, но и как превентивная мера, побуждающая предприятия принимать ответственные решения.

«Мы призываем премьера обязать ответственные учреждения как можно быстрее проверить и рассмотреть представленную в общественном пространстве информацию о компании Avia Solutions и связанных с ней предприятиях, а также оценить ее в аспекте интересов национальной безопасности», — говорит член Комитета по национальной безопасности и обороне Юкнявичене.

Парламентарии просят премьера рассмотреть возможность потребовать у компании Avia Solutions Groups срочно представить точную информацию о получателях пользы.

«Если подтвердится информации об угрозе, которую вызывают принадлежащие Avia Solutions Group предприятия для интересов национальной безопасности, мы просим расторгнуть договоры и искать поставщиков услуг, соответствующих критериям, а также поделиться данными с партнерами по НАТО, предупредить их о риске», — говорит Кащюнас.