Минстрой назвал сроки достройки почти для всех долевых проблемных домов

Москва, , 15:00 — REGNUM В России на сегодняшний день установлены сроки достройки пПочти для всех проблемных объектов долевого строительства. Они указаны в «дорожных картах» регионов. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщается на сайте министерства.

«В сентябре регионы России, где остаются проблемные объекты долевого строительства, представили дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков. В них вошли все проблемные объекты с графиками достройки», — пояснил Мень.

По данным, представленным субъектами РФ, в стране насчитывается 830 проблемных объектов в 72 регионах страны — это 1592 жилых дома.

В реестры пострадавших граждан включено 36,6 тыс. участников долевого строительства. При этом, по неофициальным данным, число обманутых дольщиков может составлять 86 тыс. человек.

«По последним данным 16 объектов уже введено в эксплуатацию», — сообщил министр. Всего в 2017 должно быть достроено 140 объектов.

«Ранее в дорожных картах насчитывалось 227 объектов без сроков завершения строительства, после критики регионы доработали планы-графики, в результате осталось только 28 таких объектов», — отметил глава Минстроя.

По мнению Меня, к концу 2017 года в дорожных картах регионов России не должно остаться ни одного объекта с вопросами: как и когда они будут достроены.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству три года на то, чтобы полностью свернуть систему долевого строительства жилья. Такие данные следуют из опубликованного 5 ноября на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября.

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