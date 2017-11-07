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Путин велел за три года свернуть систему долевого строительства

Экономика

Переход на проектное финансирование может вызвать рост цен на жилье

Путин велел за три года свернуть систему долевого строительства
Андрей Репин © ИА REGNUM
Акция протеста обманутых дольщиков

Москва, 7 ноября 2017, 17:21 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству три года на то, чтобы полностью свернуть систему долевого строительства жилья. Такие данные следуют из опубликованного 5 ноября на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября.

Поручение свернуть систему долевого строительства жилья Путин дал правительству России совместно с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

До 15 декабря правительство, ЦБ и АИЖК должны утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования.

Речь идёт о том, что при строительстве жилья риски при взаимодействии с застройщиком перекладываются на профессиональные институты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября поручил профильным министерствам детально проработать плавный переход от системы долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Но тогда не уточнялись конкретные сроки отказа от долевого строительства.

Напомним, сейчас в России более 90% всех жилищных строек осуществляются по системе долевого строительства. Будущие жильцы вкладывают свои средства в ещё не построенный дом, а застройщик использует эти средства для завершения проекта. Плюс такой системы в том, что приобретение ещё не существующих квартир на этапе, когда под дом выкопан только котлован в том, что они могут быть на 40% дешевле, чем на этапе, когда дом уже сдан.

Однако подобная система создает риски, когда недобросовестный застройщик собирает деньги с будущих жильцов, но дом не достраивает по тем или иным причинам (иногда мошенническим). Получается, что люди лишаются и собственных денег, и не получают квартиры.

Система проектного финансирования исключает риск появления обманутых дольщиков, однако, скорее всего приведет к росту цен на жилье, так как застройщик вынужден будет брать кредит на строительство дома в банке. Цены на жилье в России и так слишком велики.

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Проблемы долевого строительства жилья

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