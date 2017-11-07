Путин велел за три года свернуть систему долевого строительства

Москва, , 17:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству три года на то, чтобы полностью свернуть систему долевого строительства жилья. Такие данные следуют из опубликованного 5 ноября на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября.

Поручение свернуть систему долевого строительства жилья Путин дал правительству России совместно с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

До 15 декабря правительство, ЦБ и АИЖК должны утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования.

Речь идёт о том, что при строительстве жилья риски при взаимодействии с застройщиком перекладываются на профессиональные институты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября поручил профильным министерствам детально проработать плавный переход от системы долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Но тогда не уточнялись конкретные сроки отказа от долевого строительства.

Напомним, сейчас в России более 90% всех жилищных строек осуществляются по системе долевого строительства. Будущие жильцы вкладывают свои средства в ещё не построенный дом, а застройщик использует эти средства для завершения проекта. Плюс такой системы в том, что приобретение ещё не существующих квартир на этапе, когда под дом выкопан только котлован в том, что они могут быть на 40% дешевле, чем на этапе, когда дом уже сдан.

Однако подобная система создает риски, когда недобросовестный застройщик собирает деньги с будущих жильцов, но дом не достраивает по тем или иным причинам (иногда мошенническим). Получается, что люди лишаются и собственных денег, и не получают квартиры.

Система проектного финансирования исключает риск появления обманутых дольщиков, однако, скорее всего приведет к росту цен на жилье, так как застройщик вынужден будет брать кредит на строительство дома в банке. Цены на жилье в России и так слишком велики.