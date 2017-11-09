Отказ от долевого строительства приведёт к удорожанию недвижимости?

Якутск, , 06:40 — REGNUM Отмена системы строительства жилых домов с привлечением средств граждан приведёт к росту цен на недвижимость. Такое мнение 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов, отстаивавший в регионе права обманутых дольщиков. Причиной роста цен на квадратные метры, которые сейчас итак плохо продаются в Якутске, он называет возникающую в результате отказа от долевых денег необходимость кредитоваться в банках.

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«На недвижимость цены вырастут. В Якутске сейчас итак очень много пустующих квартир, потому что граждане неплатежеспособные. Средние зарплаты в 50−70 тыс. рублей не соответствуют реальности, и далеко не каждый может себе позволить платить со своих доходов и ипотеку, и коммуналку в 8−10 тыс. рублей», — пояснил Пётр Аммосов, подчеркнув, что не видит пока никаких рыночных отношений в сфере строительства, так как рынок всё равно должен регулироваться по карману граждан, но этого фактически не происходит: пока люди неплатежеспособны, и не потянут новые цены на недвижимость.

Депутат видит два пути заменить деньги дольщиков: кредитами в банках и деньгами от государства, но и то, и другое — варианты с последствиями. Первое, по мнению Петра Аммосова, чревато высокими процентами и удорожанием жилья, второе — возможным воровством.

«Вероятно, правительство будет выделять деньги на тот или иной дом, но чиновники недобросовестны, и половина средств будет «уходить в степь»: круговая порука, родственники, в результате начнут теряться колоссальные суммы. Но с другой стороны, займы строительных компаний в банках ударят в итоге по карману граждан, даже если кредиты под 6−7% годовых», — высказал мнение депутат.

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Он также констатирует, что пока жители республики итак едва тянут ипотеку, а необходимость брать в долг на жильё большие суммы эту ситуацию усугубит ещё сильней. В качестве мер, способствующих продаже жилья и поддержке граждан, Пётр Аммосов считает необходимым освобождать семьи от необходимости платить по кредиту за жильё в случае, если женщина временно не зарабатывает, находясь в отпуске по уходу за ребёнком.

Что касается ситуации с дольщиками, которые, вложившись в строящиеся дома, не могут дождаться своего жилья, депутат констатирует: проблема в Якутии решается. По словам Петра Аммосова, после того, как на достройку объектов долевого строительства из бюджета региона были выделены 50 млн рублей, 6 из 18 недостроенных домов были сданы в эксплуатацию. По оставшимся 12-ти зданиям также ведётся работа.

«Проблема сдвинулась с места, деньги дали подвижку», — отметил парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии летом 2017 года было 268 обманутых дольщиков — больше, чем в других регионах Дальнего Востока. Ещё 1 194 жителя республики, вложившие деньги в строительство, находились в зоне риска: их дома возводятся с отставанием более, чем на 9 месяцев. Всего 18 строящихся жилых объектов с долевым участием в республике квалифицируются как проблемные.

На ситуацию в сфере долевого строительства в Якутии обратила внимание Генпрокуратура РФ, назвав её неблагополучной и потребовав соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов. В феврале 2017 года надзорный орган прописал правительству республики принимать для решения проблемы эффективные и действенные меры.

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Напомним, распоряжение в течение трёх лет отказаться от строительства жилых домов с привлечением средств дольщиков правительству дал президент РФ Владимир Путин. Компенсировать уход от вложения средств граждан в строящие дома планируется банковским кредитованием и другими формами финансирования.

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