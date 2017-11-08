Сворачивать систему долевого строительства необходимо — строитель

Хабаровск, , 10:12 — REGNUM Систему долевого строительства жилья, свернуть которую в течение трёх лет распорядился президент России Владимир Путин, по мнению строителей, действительно необходимо убирать. Но для того, чтобы не произошел рост цен на квадратные метры, необходимо выполнить ряд условий, такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал 8 ноября генеральный директор строительной компании «Востокрегиострой» из СПВ Ванино Хабаровского края Вадим Москвичёв.

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«Предложение президента поддерживаю и считаю очень правильным. Переход на проектное финансирование, когда риски с плеч обычных граждан — дольщиков перекладываются на профессиональные институты, это разумно. Но — при условии, что инфляция у нас будет, как сейчас прогнозируют, 4%. И если ставки по кредитам для таких проектов будут разумными — привязанными к тем самым 4% инфляции с небольшой маржой. Чтобы банки не бросились наживаться на ситуации. Вот тогда — да, всё получится», — считает директор строительной компании.

Вадим Москвичёв — один из немногих застройщиков в Хабаровском крае, который в самый разгар кризиса достроил многоэтажный дом для молодых семей — именно по варианту «долевое строительство».

Этот четырехэтажный дом — первый за последние 20 лет, построенный в Ванино. Стройка велась в кризис, приостанавливалась — дорожали стройматериалы и компания не укладывалась в смету. Но дом достроили. Молодые семьи въехали в новые уютные квартиры, а сама многоэтажка считается самым красивым зданием в свободном порту.

Строительство принесло компании колоссальные убытки — 35 млн рублей.

«Я сам в этом доме сейчас живу с женой и маленьким сыном. Я еще раз хочу сказать — от долевого строительства нужно уходить. Сколько только по Хабаровскому краю случаев с обманутыми дольщиками? И хорошо, если в такой ситуации с застройщика есть что взять. А если нет? Всё! Люди, которые копили на квартиру, которые взяли ипотечные кредиты, остаются ни с чем. Ещё один неоспоримый плюс перехода на систему, предложенную президентом — это то, что человек покупает уже готовую квартиру. Он может прийти, посмотреть, что именно он покупает. А при долевом строительстве всё иначе. Там дольщику предлагают проект на бумаге. Могу точно сказать: чтобы его грамотно прочесть, необходимо обладать определенными профессиональными знаниями. А сотрудники отделов продаж в строительных компаниях расписывают людям сказочные чудеса. А потом по факту люди получают совсем другое жильё. Если вообще получают, как мы видим во всех почти регионах России. Подводя итог, ещё раз скажу: роста цен не будет, если будет государственная политика в сфере строительства жилья. Государство должно очень четко проконтролировать, чтобы не упали объёмы строительства жилья. Особенно это касается регионов, в которых идёт рост рождаемости. Вот если это допустить — цены, конечно вырастут. Нельзя допустить», — добавил Вадим Москвичёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема обманутых дольщиков, резко обострившаяся во всех регионах России, очень актуальна и для Хабаровского края. В краевой столице 10 лет ждут своих квартир дольщики ЖК «Казачья гора». Люди испробовали все механизмы влияния на застройщика — от митингов до судов и обращений к главе государства. Но застройщик — компания «СамСтрой» — предложила им подождать ещё год.

Дольщики другого хабаровского долгостроя, ЖК «Радужный», застройщик компания «ТехноСити», ждут квартиры с 2014 года. Также, как их товарищи по несчастью в «Казачьей горе», люди брали кредиты, продавали единственное жильё, а теперь ютятся в съёмном жилье.

Дольщики еще одного проблемного строительства, микрорайона «Строитель», ждут квартиры больше трёх лет. И там — ипотека, дети без крыши над головой, слёзы и сердечные приступы. Застройщик — небезызвестный «Дальспецстрой», бывший строительный гигант региона, в структуре Спецстроя России, расформированного по распоряжению Владимира Путина после череды громких скандалов. Дольщики уже не знают, куда обращаться. По их словам, судебные приставы не могут ничего получить с «Дальспецстроя», чего люди просто не в состоянии понять. А их надежды на собственное жильё тают с каждым днём.