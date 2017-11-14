Краснодарский край посчитал годовую прибыль от курортного сбора

Краснодар, , 14:36 — REGNUM Краснодарский край готовится ввести курортный сбор. Разработанный и внесённый губернатором региона в качестве законодательной инициативы краевой законопроект «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях» уже предварительно изучен органами государственной и муниципальной власти, отраслевыми экспертами, представителями санаторно-курортной сферы, общественностью края. Накануне, 13 ноября, его параметры обсуждались на парламентских слушаниях в региональном заксобрании, передаёт ИА REGNUM.

Как пояснил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди, на начальном этапе участвовать в эксперименте по введению налога на отдых будут не все территории региона, а только ряда курортов федерального и регионального значения. Это — Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района, наиболее посещаемые туристами.

Что касается ставки курортного сбора, то на первых порах разработчики решили не пугать отдыхающих большими суммами и остановились на 10 рублях в сутки. При этом сбор не коснётся жителей Краснодарского края — все они будут освобождены от его уплаты. Прибыль уже предварительно посчитана. По словам министра, при этой ставке Краснодарский край в 2018 году получит от курортного сбора ориентировочно 270 млн рублей.

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В завтрашний день Кубань хочет шагнуть с курортным сбором

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается 3 тысячи 175 средств размещения. Однако, как отметил глава ведомства, реально эта цифра гораздо больше: под действие закона пока не попадает частный сектор, но на краевом уровне продолжается работа по его упорядочению и введению в правовое поле.

Собирать курортный сбор будут юрлица и предприниматели, оказывающие услуги по размещению. Затем, средства поступят на специально созданный фонд развития курортной инфраструктуры, а затем будут направляться в муниципалитеты. При этом в объёме 100% от «заработанного». Тратить их планируется на строго определенные, закрепленные федеральным законом цели.

Участники парламентских слушаний в целом поддержали концепцию предложенного законопроекта. Среди прозвучавших предложений и пожеланий — усиление контроля за сбором средств, усовершенствование администрирования платы, дифференцированная ставка сбора. Как заверили в региональном заксобрании, перед вынесением на сессию законопроект будет детально доработан.

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10 рублей в день: для туристов Кубани установят курортный сбор

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край вошёл в число пилотных регионов, где будет реализован эксперимент по введению курортного сбора. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2017 года. Помимо Кубани, курортный сбор будет взиматься с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Республики Крым, Алтайского и Ставропольского краев. Устанавливать размер налога на отдых регионы смогут самостоятельно. В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки, но в дальнейшем она может быть увеличена до 100 рублей.

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