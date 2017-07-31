«Курортный сбор — ни вселенское зло, ни панацея»

Краснодар, , 08:51 — REGNUM Закон о курортном сборе, за который так ратовало руководство Краснодарского края, принят, теперь властям важно проработать, как он будет реализовываться на территории региона.

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Муниципалитеты Кубани — за курортный сбор

«Курортный сбор — один из многих механизмов направления денег в нужное русло. Эта практика помогает привлечь средства для развития сферы, придать им централизованный характер», — уверен главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков.

Эксперт отмечает, что практика введения курортного сбора распространена во всем мире. Государства, отдельные городские образования регулярно вводят и отменяют курортные сборы.

«И это наталкивает на вывод о том, что этот инструмент не является ни вселенским злом, ни панацеей», — цитируют «Региональные комментарии» слова Пескова.

Он высказывает опасения на счёт самого процесса реализации данного закона в России: «По обыкновению это простое решение могут сильно забюрократить. Ведь можно взимать сбор, например, не через сберкассу, а просто эту сумму включить в стоимость билета или номера гостиницы. В этом случае люди не будут иметь повод для возмущения».

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Что касается суммы курортного сбора (пока она определена в 50 рублей в сутки с человека — прим. ИА REGNUM), то эксперт склонен полагать, что «при нынешних ценах в отелях это не станет ощутимым ударом по кошельку туристов».

Также Песков полагает, что если власти смогут грамотно распорядиться собранные за счёт курортного сбора средствами, то смогут обеспечить интенсивное развитие туристической отрасли.

Напомним, о курортном сборе заговорили еще год назад. В конце августа 2016 года в ходе заседания Госсовета, которое прошло на Алтае, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что с каждым годом нагрузка на инфраструктуру курортных городов растёт, а введение курортного сбора как раз и принесёт необходимые дополнительные средства для её поддержания и модернизации. При этом глава региона отмечал, что введение платежей нужно провести аккуратно, это должны быть суммы, которые не сильно будут бить по кошельку отдыхающих.

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Госдума приняла закон о курортном сборе

Распоряжение о введение курортного сбора в России президент РФ Владимир Путин дал 22 сентября 2016 года. 19 июля 2017 года Госдума РФ этот законопроект утвердила в четвертом чтении. 30 июля 2017 года закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Эксперимент будет реализован в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях до 31 декабря 2022 года. Взимать курортный сбор начнут не ранее 1 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сбор Краснодарскому краю был нужен ещё десять лет назад. Такое заявление сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя принятый Госдумой РФ соответствующий документ. При этом глава региона заверил, что если курортный сбор приведёт к падению туристического потока, «мы просто этот сбор обнулим».

Добавим, что в настоящее время курорты Краснодарского края недостатка в туристах не испытывают. Напротив, например, Сочи в августе 2017 года может оказаться перегруженным. Как отметил мэр города-курорта Анатолий Пахомов, «сезон идет очень удачно, достаточное количество туристов».

По его словам, на данный момент коллективные средства размещения заполнены на 92−99%, а в некоторых районов загрузка гостиниц достигает 100%. Более того, хорошие показатели в летний период демонстрирует горный кластер — на курортах Красной Поляны заполняемость отелей в пиковые дни достигает 80%.

Также Сочи на сегодня является лидером по популярности среди направлений внутреннего туризма. За ним следуют Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

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