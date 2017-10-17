10 рублей в день: для туристов Кубани установят курортный сбор

Краснодар, , 17:48 — REGNUM Размер курортного сбора в Краснодарском крае составит 10 рублей в человека в сутки. Такую плату с учётом предложений муниципалитетов местные власти намерены установить на всех территориях, участвующих в эксперименте, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региона 17 октября.

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Что касается жителей края, то их приравняют к льготной категории. Она добавится к уже определенным федеральным законом 19-ти, освобожденным от уплаты сбора. Такое губернатора Кубани Вениамина Кондратьева освободить от уплаты сбора всех жителей Краснодарского края единогласно поддержали муниципалитеты.

На сегодняшний день проект закона Краснодарского края о введении курортного сбора разработан и находится на стадии согласования. Планируется, что проект закона в первом чтении будет рассмотрен на очередной сессии законодательного собрания региона.

«Общественный контроль над расходованием средств, полученных от уплаты курортного сбора, будет осуществлять Общественный совет, созданный при администрации региона», — прокомментировал Вениамин Кондратьев, добавив, что в её состав войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты, работающие в регионе.

Общественный совет будет не только контролировать процесс расходования средств на развитие курортной инфраструктуры, но и вносить предложения по организации проведения эксперимента, определению размера платы и льготных категорий. Также он сможет озвучить и предложение о возможном прекращении взимания курортного сбора.

Добавим, что вопрос о подготовке и проведении эксперимента по введению курортного сбора в пилотных регионах России обсуждался сегодня, 17 октября, на совещании под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

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Лев Кузнецов отметил готовность Минкавказа России оказать необходимую консультационную поддержку по всем вопросам, касающимся эксперимента, в том числе выбора оптимальных механизмов правового регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о введении курортного сбора президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2017 года. 6 октября ответственным федеральным органом исполнительной власти за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях согласно постановлению правительства РФ был определён Минкавказ России.

Региональные законы о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а сам эксперимент будет реализован до 31 декабря 2022 года. Взимать курортный сбор начнут не ранее 1 мая 2018 года.

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Федеральным законом предусмотрено право регионов самим устанавливать размер сбора в зависимости от сезона, времени пребывания и территории муниципальных образований. В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки. В дальнейшем она может быть увеличена до 100 рублей. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% — в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах.

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