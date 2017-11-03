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Санация пока не помогла? Татарский банк терпит бедствие

Экономика

О судьбе казанского «Тимер банка», у которого 21 февраля 2018 года заканчивается срок временного управления

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Санация пока не помогла? Татарский банк терпит бедствие
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банкир

Анастасия Степанова, 3 ноября 2017, 14:19 — REGNUM  

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете 2 ноября заявила, что четыре года назад был начат процесс оздоровления банковского сектора и отозваны 350 лицензий. В этом списке банков с отозванными лицензиями в последний год оказались уже шесть выходцев из Татарии, а с седьмым, взятым под временное управление госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), ситуация пока непонятна. К 1 октября 2017 года дважды «оздоровлённый» ПАО «Тимер банк» подошёл с финансовой «дырой» в собственном капитале размером 3,881 млрд рублей. А между тем, достаточность собственного капитала — одно из обязательных условий нормативов ЦБ РФ. Именно за это нарушение лишились лицензий «коллеги» «Тимера». Удастся ли спасти банк из неформальной банковской группы обанкроченного «Татфондбанка», или его ждёт судьба ТФБ?

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Эльвира Набиуллина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина

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Немного предыстории

В октябре 1991 года на базе Татарского филиала Молодежного коммерческого «Финист-банка» был создан новый Волжско-Камский акционерный банк (ВКАБ). Акционерами последнего выступили свыше 50 различных компаний, в том числе и из числа крупных промпредприятий региона. По информации с официального сайта банка, спустя четыре года после создания он вошёл дочерней компанией в состав банковской группы банка «Ак Барс».

В июне 2005 года был увеличен уставной капитал и сменено название на АКБ «БТА-Казань». Последнее произошло в связи с тем, что стратегическим партнёром казанского АКБ стал крупнейший казахский АО «Банк ТуранАлем».

По итогам 2013 года «БТА-Казань» вошел в топ-50 крупнейших региональных банков страны, и казалось, что проблем никаких у него нет. Но уже в конце мая 2014 года ему в первый раз ввели временную администрацию для недопущения банкротства. Тогда же был разработан план финансового оздоровления.

В аудиторском заключении на годовую отчётность банка уточняется, что в 2014 году «произошло существенное ухудшение финансового состояния банка, что обусловлено снижением ликвидности и качества активов». Проверка АСВ, завершившаяся к маю 2014 года, констатировала тяжёлое финансовое положение банка. Было обнаружено низкое качество значительной части активов, недооценка рисков, а также отсутствие ряда ценных бумаг и векселей, которые ранее были отражены в бухгалтерском учёте.

«В связи с фактическим отсутствием числящихся на балансе банка ценных бумаг и векселей временной администрацией по управлению банком принято решение списать в убытки текущего года вложения в облигации Минфина России, а также акции ОАО «Газпром», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «Сбербанк России» и остатки на брокерском счете ООО «Атон» на общую сумму 1,8 млрд рублей. Также на убытки были списаны вложения в векселя ЗАО «ФОН» на общую сумму 0,2 млрд рублей», — отмечается в аудиторском заключении.

Отметим, «строительное» ЗАО «ФОН» на сегодня является банкротом, а его учредитель и директор Анатолий Ливада проходит подозреваемым по уголовному делу. По данным следствия, он совместно с группой лиц похитил у 3,2 тыс. дольщиков свыше 2 млрд рублей. Расследование дела всё ещё продолжается. К слову, именно «Тимер банк» пытался обанкротить лично гендиректора, но 1 ноября 2017 года суд отказал в удовлетворении иска.

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Временная администрация в первый раз должна была работать до 31 декабря 2014 года. АСВ сообщило, что оздоравливать финансово банк будут совместно с инвестором ООО «Новая нефтехимия», выбранным «по предложению руководства Татарстана». Финансирование должны были предоставить АСВ, ООО и «Татфондбанк», акционером которого уже тогда была «Новая нефтехимия». Инвестор вошёл в уставной капитал банка, и дальнейшую деятельность «Тимер банк» должен был вести под его управлением. АСВ же выступало в роли контроля над процессом финансового оздоровления. «Новая нефтехимия», согласно плану оздоровления, предоставляла банку займ на 1,8 млрд рублей, чтобы увеличить уставной капитал, а ТФБ представлял 1,2 млрд рублей в виде кредита. Ещё 9,9 млрд рублей добавляло АСВ, которому, в свою очередь, эти деньги предоставлял ЦБ РФ. В совокупности первая санация «Тимер банка» обошлась в 12,9 млрд рублей. В итоге 1 июля 2014 года инвестор приобрёл полный допвыпуск акций банка на сумму 1,8 млрд рублей и стал 100% владельцем.

Именно на презентации оздоровительных мер крупнейший акционер ТФБ (сейчас — экс-председатель правления) Роберт Мусин, который является совладельцем «Новой нефтехимии», заявил, что у ТФБ есть «все возможности для того, чтобы эффективно провести санацию банка».

«Татфондбанк — это банк с государственным участием, мы реализуем не только коммерческие, но социально ориентированные функции. Татфондбанк проводит открытую информационную политику, что будет проявляться и по отношению к клиентам банка «БТА-Казань». На всех ключевых этапах санации банк будет информировать общественность о ее результатах», — заявил он в конце мая 2014 года на пресс-конференции.

По ходатайству госкорпорации АСВ в конце июля действие временного управления прекратили досрочно, потому что была «восстановлена самостоятельная работа банка». К 1 августа 2014 года собственные средства банка составляли 1,813 млрд рублей. Казалось бы, ситуация выровнялась и угроза банкротства миновала, но не тут-то было.

Инвестор-банкрот и финансовая «дыра»

В очередной раз банк сменил название 10 марта 2015 года, став ПАО «Тимер банк», а в феврале 2017 года на сайте АСВ появилась информация о том, что работа по восстановлению платежеспособности проведена, отток средств клиентов предотвращён, а банк «функционируют в нормальном режиме, предоставляя полный комплекс банковских услуг своим клиентам». И в этот же день, с 20 февраля, АСВ снова встало у руля «Тимер банка» в должности временной администрации на срок шесть месяцев. Он истёк в августе 2017 года, но был продлён до 21 февраля 2018 года. Пролонгировать ещё раз его, конечно, могут, но в этот раз против играют несколько причин. Первая — это многомиллиардная «дыра». При уставном капитале, в очередной раз увеличенном 31 августа 2016 года, 3,3 млрд рублей, к 1 октября 2017 года остаток собственных средств в финансовой отчётности банка фигурирует со знаком минус и больше уставного капитала более чем на 0,5 млрд рублей — 3,881 млрд рублей. За девять месяцев 2017 года убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода у банка составлял 2,549 млрд рублей. При этом на 1 октября убытки предшествующих лет были 1,685 млрд рублей, а убыток текущего года — 3,671 млрд рублей.

Вторая причина, по которой с продлением санации могут возникнуть проблемы, — это банкротство единственного учредителя, того самого, что три года назад выступил инвестором и в итоге стал 100% владельцем казанского банка. С 19 октября 2017 года ООО «Новая нефтехимия» находится на первом этапе процедуры банкротства. А истцом в банкротном деле выступил конкурсный управляющий ТФБ — тот же, что является временной администрацией «Тимер банка» — АСВ. Компания останется под наблюдением до 30 января 2018 года. Этим же определением суда в состав требований кредиторов с суммой 161,449 млн рублей был включён истец. Но к нему уже уже начали подтягиваться и другие кредиторы. К примеру, некое ООО «Время» требует с ООО «Новая нефтехимия» более 22,15 млн рублей. Ну и не стоит забывать о споре, где истец — ЦБ РФ, а ООО выступает соответчиком. На кону — почти 2 млрд рублей.

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В общем, не до инвестиций в банки сейчас «нефтехимикам», несмотря на то, что владельцем «Тимера» они остаются.

Не поможет в этот раз и «Татфондбанк». Спустя два года после памятного заявления об оздоровлении «Тимер банка» проблемы с финансами начались у самого ТФБ. О них стало известно в декабре 2016 года, а уже 3 марта 2017 года у него было отозвана лицензия, а в апреле его признали банкротом. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту вывода активов ТФБ, а Роберт Мусин, тот самый, что в мае 2014 года анонсировал ТФБ, как банк, имеющий все возможности для санации «Тимера», сейчас в СИЗО ждёт завершения расследования. Следствие подозревает его в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Дела пока возбуждено два, а вот эпизодов в них уже 19, и следствие еще не завершено.

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В поиске денег

На сегодня «Тимер банк» пытается поправить своё материальное положение через судебные взыскания, в том числе и через иски о банкротстве должников и вхождение в реестр их кредиторов. За 2017 год в Арбитражный суд РТ он подал свыше 40 разнообразных исков.

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Банкротсво
Sam Yurface
Банкротсво

Из крупных дел, которые по факту существенно сократили «долговое бремя» банка, можно отметить спор о 850 млн рублей, в котором «Тимер банк» оказался замешан с лёгкой руки ТФБ. В начале октября 2017 года Арбитражный суд Татарии по иску временной администрации «Тимер банка» к ТФБ и Госжилфонду РТ, реализующему в регионе программу соципотеки, признал недействительным соглашение о переводе долга.

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Также временная администрация «Тимер банка» пытается оспорить один из договоров уступки прав требования долгов с пяти компаний. ТФБ передал ему долги на сумму более 2,92 млрд рублей.

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Отметился банк и в деле банкротящегося застройщика «Сувар девелопмент», с которого он требует более 1,2 млрд рублей «кредитного» долга. К слову, тоже наследство от «Татфондбанка». Последний уступил по договору цессии ряд кредитов строительной компании. Это с учетом того, что требования «Тимер банка» на 567,5 млн рублей уже включены в реестр застройщика. Залогом в этом кредите выступают 24 квартиры в доме № 86/10 на улице Чистопольская в Казани. То есть должник вполне может расплатиться ими, если денег на погашение долга не хватит.

Проанализировав судебную деятельность «Тимер банка», можно прийти к выводу, что «львиная» доля долгов — это клиенты по кредитам, в том числе договорам уступки, унаследованные им от ТФБ.

Интересный способ «оздоровления» в своё время выбрал «Татфондбанк» для «Тимер банка», ничего не скажешь.

regnum author Анастасия Степанова
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Дело «Татфондбанка» и банковский кризис в Татарии

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