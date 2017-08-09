Семь регионов юга России побили исторический максимум потребления энергии

Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Аномально жаркая погода, которая летом 2017 года установилась в ряде регионов России, привела к росту потребления мощностей. Новый исторический летний максимум был достигнут в семи регионах России, передаёт ИА REGNUM 9 августа.

Как уточнил советник генерального директора филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга» Фёдор Михайленко, днём 7 августа при среднесуточной температуре наружного воздуха 29,9ºС в часы нагрузки потребление мощности Объединенной энергетической системой Юга (ОЭС Юга) достигло 15 539 МВт, что на 856 МВт выше величины летнего максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года и на 1941 МВт — без учёта потребления мощности в Крымской энергосистеме в 2016 году.

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Утомленные солнцем: новая волна сильной жары идет на Северный Кавказ

Так, в Ростовской области, где среднесуточная температура на 7 августа была выше нормы на 7,6ºС, потребление электрической мощности превысило величины летнего максимума 2016 года на 140 МВт (или 5%). Аналогичная картина наблюдалась и в Ставропольском крае, Чеченской, Кабардино-Балкарской республиках, а также в Ингушетии, Дагестане, Крыму и городе Симферополе.

На Крымском полуострове такого высокого потребления электроэнергии не фиксировалось с 24 июля 2012 года.

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Первая жертва жары: житель Астраханской области умер от теплового удара

Как отметили в филиале компании, средняя температура воздуха в дни прохождения летнего максимума потребления в регионах ОЭС Юга была выше среднесуточной температурной нормы на 6,3ºС. Жители субъектов РФ, спасаясь от летнего зноя, стали более активно пользоваться кондиционерами, чаще устанавливать холодильники на самый мощный режим.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая волна аномальной жары настигла Северный Кавказ и юг России в начале июля. В ряде регионов столбики термометров со 2 по 4 июля поднимались выше +40 градусов. Особенно жарко было в северных и восточных районах Ставропольского края, в северных районах Чечни, в низменных районах Дагестана, в Калмыкии, Астраханской области. Зной вернулся в регионы ЮФО и СКФО в середине июля.

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