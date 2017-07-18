Летний зной и дыры в асфальте: середина лета на юге России

Волгоград, , 11:15 — REGNUM Лето продолжает преподносить свои сюрпризы жителям регионов юга России. После достаточно прохладной погоды и резких скачков температуры в начале июля в ряд регионов ЮФО возвращается жара. Так, по данным синоптиков, в Волгоградской области 18 и 19 июля по южной половине ожидается до +40…+42ºС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также в регионе в ближайшие два дня в большинстве восточных районов, в отдельных районах западной половины области (Калачевский, Котельниковский, Октябрьский) и в Волгограде ожидается сохранение чрезвычайной пожароопасности — 5 класс горимости леса. А в большинстве западных районов и в отдельных районах восточной половины региона сохранится высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса.

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Напомним, что согласно постановлению главы Волгоградской области с 3 июля 2017 года на всей территории региона установлен особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать мусор, стерню, жечь камыш и листву.

Аналогичная знойная картина вырисовывается и в Астраханской области. По данным Гидрометцентра, сильная жара здесь ожидается днём 18 июля и 19 июля. Столбики термометров поднимутся до 40−41°.

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«Наконец-то хоть согреемся чуток», — радуются горожане.

Как и в Волгоградской области, в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Вероятность ландшафтным пожаров сильно возросла.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, из-за чрезвычайно пожарной опасности существует и в Калмыкии. На 17−19 июля региональное МЧС распространило экстренное предупреждение.

А вот Ростовская область и Краснодарский край оказались во власти непогода. Здесь синоптики предупредили о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, граде, шквалистом усилении ветра, порывы которого могут достигать 23 м/с.

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Буря настигла Ростов-на-Дону

В Ростовской области неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать возникновение ЧС не выше межмуниципального характера — подтопление пониженных участков, нарушение работы ливнёвок, повреждение кровли, гибель сельхозкультур, порывы линий электропередачи и нарушение систем жизнеобеспечения населения, а также затруднение в работе всех видов транспорта.

Добавим, что, возможно и из-за аномальной жары, в Волгограде и Астрахани начал проваливаться асфальт.

О глубокой дыре на проезжей части в центре Астрахани улицы Адмиралтейской сообщили очевидцы в соцсети. Водители пожаловались на повреждения, которые получили их автомобили, попавшие колёсами в яму. Уже ближе к полуночи на место зияющей в дорожном покрытии дыры приехали дорожные работники. Вероятнее всего, дефект уже устранён.

Разверзся асфальт и в Волгограде на улице Елисеева в Ворошиловском районе, причём это произошло в тот момент, когда по дороге ехала иномарка. Автоледи пыталась припарковатся во дворе, но заднее колесо машины провалилось в асфальт. Извлекли из западни автомобиль только с помощью специального эвакуатора. По словам жильцов двора, провалы дорожного покрытия здесь не редкость.

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