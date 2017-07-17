Утомленные солнцем: новая волна сильной жары идет на Северный Кавказ

Грозный, , 15:29 — REGNUM Жара снова испытывает на прочность жителей и гостей Северного Кавказа. На этот раз температура воздуха будет достигать почти 40-градусной отметки практически во всех субъектах округа.

В Кабардино-Балкарии ожидается сильная жара. В течение 17, 18 и 19 июля до +38 будет на территории степных районов, сообщили17 июля в региональном управлении МЧС.

Спасательное ведомство предупредило о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, деформацией асфальтового покрытия, что может привести к ДТП. Спасатели также напоминают о необходимости следить за своим здоровьем и не допускать тепловых ударов. Также предупрежают о высокой вероятности природных пожаров.

В Карачаево-Черкесии в связи с резким ухудшением погодных условий местное МЧС распространило сообщение о штормовом предупреждении.

«В ближайшие часы местами по КЧР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с. На реках прогнозируются подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей малого объема», — предупредило ведомство.

Прогноз сохраняется до конца суток 17 июля. В МЧС не исключают, что ливневые дожди могут привезти к паводкам и подтоплениям низменностей и территорий населенных пунктов, повреждению опор ЛЭП и мостов, объектов жизнеобеспечения, расположенных на трассах возможного схода селей.

В Чечне жара в течение трех первых дней недели может достигать до +40−42 градусов. Такой зной установится в северных и центральных районах республики.

В связи с засухой и пожароопасностью высокого уровня спасатели просят быть предельно осторожными с огнем, не сжигать мусор, не разводить костры в лесу.

Сильная жара местами до +40º прогнозируется в Ставропольском крае. В Степновском, Советском и Курском районах установлен пятый класс пожароопасности, что соответствует уровню чрезвычайного.

В Дагестане до +36 градусов прогреется воздух в низменных районах. На остальной территории будет терпимо — до +31−33. В Ингушетии синоптики прогнозируют — до +34, местами до +38 градусов. Такая же температура воздуха в Северной Осетии.

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Напомним, первая волна аномальной жары настигла Северный Кавказ и Юг России в начале июля. Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов столбики термометров со 2 по 4 июля поднимались выше +40 градусов. Особенно жарко было в северных и восточных районах Ставропольского края, в северных районах Чечни, в низменных районах Дагестана, в Калмыкии, Астраханской области.