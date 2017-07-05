Первая жертва жары: житель Астраханской области умер от теплового удара

Астрахань, , 18:16 — REGNUM В Астраханской области открыт счет жертвам жары. От теплового удара скончался житель села Новолесное Трусовского района. По факту гибели мужчины Следственный комитет проводит доследственную проверку. Об этом ИА REGNUM 5 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 32-летний мужчина 4 июля отдыхал на пляже, расположенном в селе Новолесное. Внезапно он почувствовал себя плохо. Его доставили в городскую краевую больницу №3, где спустя час мужчина умер в реанимации.

По предварительным данным, он скончался от теплового удара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни на Юге России и Северном Кавказе установилась аномальная жара. В дневные часы в ряде регионов столбики термометров поднимались до +40º. Особенно жаркой была погода в восточных районах Ставропольского края, в северных районах Чечни, в низменных районах Дагестана.

Синоптики предупреждали, что 4 июля по Астраханской области будет до + 40−42°, а в Калмыкии — до +44º.

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В Астраханской области, по данным местных СМИ, только за выходные 1 и 2 июля медики около десяти раз выезжали по вызовам к астраханцам, получившим тепловые удары. Гидрометеоцентр предупредил, что понижение температуры до +29 градусов в регионе ожидается только 6 июля.