Госдума приняла закон о курортном сборе

Москва, , 11:23 — REGNUM Правительственный закон о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Пилотный курортный сбор появится в Республике Крым, а также трех краях — Алтайском, Краснодарском и Ставропольском. Эксперимент продлится пять лет.

Как заявлял ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), главная задача закона — установить рамочные правила для введения сбора. Механизм функционирования сбора, его администрирование и даже ставку будут устанавливать сами субъекты и муниципалитеты. Для этого они обязаны в срок до 1 декабря 2017 года принять все необходимые для проведения эксперимента законы. Начать взимать сбор субъекты смогут не ранее 1 мая 2018 года.

Уплачивать курортный сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток. Первоначально авторы законопроекта предлагали установить, что ставка сбора не должна превышать 100 рублей с человека в сутки. Впрочем, ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу и в два раза сократил максимально возможный размер ставки в первый год проведения эксперимента. Таким образом, в первый год муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки. Финальный размер ставки будет определять сам муниципалитет. Он также сможет изменить размер ставки вплоть до нуля в зависимости от сезонности и количества отдыхающих.

Собирать средства будут операторы курортного сбора. Собранные деньги с 2019 года будут полностью направляться в муниципальные бюджеты. В 2018 году туда будут перечислены не менее 70% средств, собранных в ходе введения сбора. Оставшаяся часть будет перечислена в региональные бюджеты в качестве финансовой поддержки при администрировании сбора.

Предполагается, что за целевым использованием собранных средств проследит Общественный совет. В него войдут представители операторов курортного сбора, а также общественных и экспертных организаций, действующих на территории проведения эксперимента.

Как рассказала в ходе обсуждения член профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина («Единая Россия»), некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты сбора.

«Мы определили, что несовершеннолетние дети не будут являться плательщиками этого курортного сбора», — заявила Кармазина.

Льготниками также будут Герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и жертвы Чернобыля. Закон также не распространится на граждан, которые проживают на территории субъекта РФ или работают там.

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