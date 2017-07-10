Муниципалитеты Кубани – за курортный сбор

Геленджик, Краснодарский край, , 13:33 — REGNUM Курортный сбор на Кубани поможет решить многие проблемы. Об этом заявил глава города Геленджика Краснодарского края Виктор Хрестин 10 июля в ходе парламентских слушаний в Госдуме РФ по теме «Проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах Российской Федерации».

«Только муниципальные образования знают те проблемы и нужды, с которыми мы сталкиваемся, и принятие этого закона все муниципалитеты поддерживают», — сказал Хрестин.

По словам чиновника, в Геленджике провели опрос гостей, и выяснили, что более 80% отдыхающих поддерживают курортный сбор, но с оговоркой: сумма должна быть разумной, а решение проблем — заметным уже в следующем сезоне. 98% отдыхающих готовы вернуться на отдых в Геленджик.

А проблем, сказал Хрестин, много. Так, из 54 пляжей только 10 — муниципальные, много несанкционированных территорий. Другие проблемные зоны — ливневые канализации и очистные сооружения, качество питьевой воды, дороги (а до 35% отдыхающих приезжают на автотранспорте), чистота воды в море и масса других. Даже обустройство автокемпингов для «дикарей» требует вложений.

Причем средства, уверен Хрестин, нужно направлять именно муниципалитетам, которые «знают», как их потратить.

Отметим, что сегодня, в Госдуме, проходят парламентские слушания по вопросу введения курортного сбора. К обсуждению приглашены представители Краснодарского, Алтайского, Ставропольского края и Крыма — именно в этих регионах планируется провести эксперимент по внедрению курортного сбора.