Лос-Анджелес, США, , 13:29 — REGNUM В Лос-Анджелесе (США) завершилась 71-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми». Трансляцию с мероприятия вёл телеканал FOX 23 сентября.

Победителями в категории «Программы» стали: «Дрянь» (комедийный сериал), «Чёрное зеркало: Брандашмыг» (телефильм), «События прошедшей ночи с Джоном Оливером» (ток-шоу), Saturday Night Live (развлекательное шоу) и «Королевские гонки Ру Пола» (соревновательное шоу).

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В категории «Актёры» победили: Билли Портер (мужская роль в драматическом сериале), Джоди Комер (женская роль в драматическом сериале), Билл Хейдер (мужская роль в комедийном сериале), Фиби Уоллер-Бридж (женская роль в комедийном сериале), Джаррель Джером (мужская роль в мини-сериале или фильме) и Мишель Уильямс (женская роль в мини-сериале или фильме).

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В категории «Актёры второго плана» победили: Питер Динклэйдж (мужская роль второго плана в драматическом сериале), Джулия Гарнер (женская роль второго плана в драматическом сериале), Тони Шэлуб (мужская роль второго плана в комедийном сериале), Алекс Борштейн (женская роль второго плана в комедийном сериале), Бен Уишоу (мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме) и Патриша Аркетт (женская роль второго плана в мини-сериале или фильме).

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В «Гостевой категории» победу одержали: Люк Кёрби (приглашённый актёр в комедийном сериале), Джейн Линч (приглашённая актриса в комедийном сериале), Бредли Уитфорд (приглашённый актёр в драматическом сериале) и Черри Джонс (приглашённая актриса в драматическом сериале).

Награды за лучшую режиссуру получили: Джейсон Бэйтман («Озарк», режиссура драматического сериала), Дон Рой Кинг (Saturday Night Live, режиссура варьете), Йохан Ренк («Чернобыль», режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы) и Гарри Брэдбир («Дрянь», режиссура комедийного сериала).

Лучшими сценаристами были названы: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», сценарий комедийного сериала), Джесси Армстронг («Наследники», сценарий драматического сериала), Крейг Мейзин («Чернобыль», сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы) и команда шоу «События прошлой ночи с Джоном Оливером» (сценарий варьете).

Напомним, 71-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» прошла в Театре Майкрософт в Лос-Анджелесе. На ней награждали лучшие телешоу, вышедшие в прайм-тайм с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.

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