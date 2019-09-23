Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM В Лос-Анджелесе назвали главные телевизионные фильмы 2019 года, прямую трансляцию 71-й церемонии награждения вел телеканал Fox.

«Игра Престолов» побила все рекорды по номинациям за финальный восьмой сезон, всего было заявлено участие в 32 категориях. В итоге, 10 побед в технических категориях и две статуэтки за основные — «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» у исполнителя роли Тиреона Ланистера Питера Динклэйдж.

Триумфатором «Эмми» в 2019 стал сериал «Дрянь», получивший четыре статуэтки в категориях: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая женская роль в комедийном сериале», «Лучший режиссер комедийного сериала», «Лучший сценарий комедийного сериала».

«Эмми» — американская телевизионная премия. По престижности считается эквивалентом «Оскара» для кинематографа, «Грэмми» в музыке и театральной «Тони».