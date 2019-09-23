Лос-Анджелес, США, , 07:37 — REGNUM Шоу «Чернобыль» телеканала HBO получило премию «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал». Об этом 23 сентября сообщила газета Los Angeles Times.

На эту премию также были номинированы такие сериалы, как «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они видят нас». Отмечается, что «Чернобыль» стал третьим по количеству номинаций шоу после «Игры престолов» и «Удивительной миссис Мейзел».

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Напомним, сериал «Чернобыль» снял режиссер и продюсер Крейг Мейзин, его начали показывать в мае 2019 года. После своего выхода шоу подверглось критике, многие специалисты отметили, что в нем искажена советская реальность.

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