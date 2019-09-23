Лос-Анджелес, США, , 08:21 — REGNUM Финальный сезон «Игры престолов» стал «лучшим драматическим сериалом» в 2019 году. Трансляцию церемонии награждения из Лос-Анджелеса вел телеканал Fox 23 сентября.

Белые ходоки Цитата из т/с «Игра престолов» 2011. США, Великобритания

Восьмой заключительный сезон телесаги вышел на экраны в апреле 2019 года, сериал был выдвинут на соискание премии «Эмми» в 32 категориях. Общее количество номинаций с 2011 года составило 160, из них 50 — побед, что является абсолютным рекордом. Награда за «лучший драматический сериал» для «Игр Престолов» стала уже 4-ой.

«Игра Престолов» — американский телесериал, основанный на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Стал самым дорогостоящим проектом в жанре фэнтези, в 2016 году, во время съемок шестого сезона, стоимость каждой серии достигала 10 миллионов долларов. В заключительном восьмом сезоне стоимость эпизода выросла до $15 млн.

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