Папарацци сфотографировали Тома Круза на съёмках фильма «Лучший стрелок 2»

Сан-Диего, США, , 11:30 — REGNUM В сеть попали новые фотографии со съёмок сиквела фильма «Лучший стрелок», главную роль в котором исполняет Том Круз. Снимки 9 октября на своей странице в соцсети опубликовал пользователь Erik Davis.

https://twitter.com/ErikDavis/status/1049720388245164032

На фотографиях Том Круз запечатлён в образе типичного Пита Митчелла по прозвищу Мэверик. Актера сфотографировали в тот момент, когда он передвигался на мотоцикле по Сан-Диего (штат Калифорния, США), где сейчас проходят съёмки картины. Круз был одет в знакомую поклонникам зелёную куртку «бомбер» с нашивками. Солнцезащитные очки лётчика также были на месте.

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Напомним, снимает фильм «Лучший стрелок 2» Джозеф Козински — создатель таких картин, как «Трон: Наследие» и «Обливион». В широкий прокат картина должна выйти в июле 2019 года.

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