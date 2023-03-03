Москва, 3 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. 29-летний Алексей З., подозреваемый в убийстве разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, попал на видео после убийства. Запись оказалась в распоряжении ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

На кадрах видно, как подозреваемый вместе с девушкой заходит в подъезд дома, где проживал Ботиков. Молодой человек и его спутница заходят налегке, а выходят с чемоданами вещей.

48-летнего Андрея Ботикова, который был одним из 18 разработчиков вакцины «Спутник V», нашли задушенным 2 марта. Следователи выяснили, что вирусолога задушил ремнем его знакомый, который подрабатывал мужчиной по вызову. Об этом подозреваемый сам рассказал в ходе допроса.

На видео 29-летний подозреваемый Алексей З. подходит к подъезду в сопровождении своей девушки. Примечательно, что к Ботикову пара пришла без каких-либо вещей. А вот на кадрах, где Алексей с девушкой выходят из подъезда, они уже держат в руках сумки и чемоданы, набитые вещами убитого.

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«Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По предварительным данным, мужчина обхватил шею вирусолога и ремнем стал сдавливать горло, когда ученый перестал подавать признаки жизни, подозреваемый отпустил его», — сообщил собеседник.

29-летнего Алексея задержали. В ходе допроса он признал вину, теперь ему предъявлено обвинение.