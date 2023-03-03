Москва, 3 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. 48-летний вирусолог Андрей Ботиков скончался после нападения злоумышленников в Москве. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По версии следствия, убийство произошло 2 марта в квартире жилого дома, расположенного на улице Рогова в городе Москве. Следователи считают, что 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем хозяина квартиры и скрылся с места происшествия.

Андрей Ботиков был одним из 18 ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые создали вакцину «Гам-КОВИД-Вак», более известную под наименованием «Спутник V».

Следственный комитет России Сотрудники следственного комитета на месте убийства Андрея Ботикова

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину, совершившего нападение на учёного, задержали и допросили. Его подозревали по статье УК РФ «Покушение на убийство», поскольку за жизнь жертвы нападения продолжала вестись борьба. Следователи пытались установить мотивы совершённого преступления.