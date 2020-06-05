Пенза, , 16:36 — REGNUM В Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко произошел первый случай смерти медицинского работника, сообщила пресс-служба регионального минздрава 4 июня.

В некрологе говорится, что «после продолжительного лечения умерла Инна Геннадьевна Кодилова — младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения больницы». Женщине 29 июня исполнился бы 51 год, у нее остались муж и взрослые сын и дочь.

Причина смерти вновь не указывается.

Напомним, в Пензенской области это уже не первый случай смерти медработника. Так, о первом скончавшемся медработнике стало известно еще 5 мая. От пневмонии умерла фельдшер станции скорой медицинской помощи. Тогда, по поручению губернатора региона Ивана Белозерцева была назначена масштабная проверка больниц по обеспечению медработников индивидуальными средствами защиты.

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8 мая ушел из жизни водитель скорой медицинской помощи, работающий в Неверкинском районе Пензенской области.

15 мая скоропостижно скончалась медсестра филиала №4 городской поликлиники.

20 мая ушла из жизни врач скорой медицинской помощи.

30 мая стало известно о гибели врача педиатра неотложной службы городской детской поликлиники, совмещавшая должность старшего врача оперативного отдела Пензенской областной станции скорой помощи.

3 июня констатировали смерть медсестры-анестезистки палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил направлять бесплатно переболевших коронавирусом медицинских работников на реабилитацию в региональные санатории.

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