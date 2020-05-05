Пенза, , 11:41 — REGNUM По обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты в больницах Пензенской области будет проведена масштабная проверка, сообщил губернатор региона Иван Белозерцев.

Глава субъекта федерации рассказал о том, что сегодня, 5 мая, узнал о смерти от пневмонии фельдшера станции скорой медицинской помощи и в связи с этим в медучреждениях предстоят проверки.

«Если в ходе проверки будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду», — подчеркнул губернатор.

Белозерцев пообещал оказать материальную помощь семье погибшего медика в этой тяжелой ситуации и выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 4 мая подтвердились заражения коронавирусом у 539 человек с момента наблюдения. Выздоровело 175 пациентов, восемь человек скончались.

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