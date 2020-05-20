Пенза, , 14:54 — REGNUM В Пензенской области в возрасте 50 лет сегодня, 20 мая, скончалась врач скорой медицинской помощи. Минздрав Пензенской области и вся медицинская общественность области выражают глубокие соболезнования родным и близким Ажнакиной Ольги Владимировны, сообщает пресс-служба ведомства.

Ее медицинская карьера началась в 1994 году в Теренгульской центральной районной больнице с должности врача-терапевта. В Пензенской области Ольга Владимировна начала оказывать медицинскую помощь с 1997 года.

Причина смерти медработника не указывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты в больницах Пензенской области проведена масштабная проверка.

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