Пенза, , 15:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Пензенской области сообщило о смерти еще одного медицинского работника.

« 3 июня 2020 года, на 59-м году ушла из жизни медицинская сестра-анестезистка палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Константиновна Белоконева », — говорится в сообщении.

Пресс-служба минздрава информирует, что женщина после окончания Пензенского медицинского училища в 1980 году пришла на работу в госпиталь и все 40 лет посвятила лечению пациентов в нем. За это время она зарекомендовала себя с лучшей стороны, ей была присвоена высшая квалификационная категория. Помимо прочего, она активное участие в общественной жизни коллектива.

Медицинская общественность региона выразила глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Белоконевой. Причина смерти медицинского работника минздравом не названа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в возрасте 50 лет 20 мая скончалась врач скорой медицинской помощи.

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