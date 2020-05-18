Пенза, , 12:49 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил направлять бесплатно переболевших коронавирусом медицинских работников на реабилитацию в региональные санатории. Этот вопрос обсуждался в ходе видеосовещания 18 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава области поставил задачу перед минздравом составить список медицинских работников, желающих пройти оздоровительный курс после излечения от коронавируса.

Напомним, что в ходе эпидемии в Пензенской области скончались трое медицинских работников с подтвержденным диагнозом COVID-19. Погибшие врач, фельдшер и медсестра лечились на дому. Губернатор призвал еще раз не заниматься самолечением, а обращаться в лечебные учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая скончалась от пневмонии фельдшер станции скорой медицинской помощи в Пензе.

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