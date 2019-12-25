25 Декабря
11:40
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае
По данным краевого ГУ МЧС, Ми-8 совершил жёсткую посадку с опрокидыванием на бок. ЧП произошло 25 декабря в районе н. п. Байкит. Информация о вынужденной посадке вертолёта авиакомпании «КрасАвиа» поступила в 12:45 по местному времени.
11:35
В Красноярском крае жёстко приземлился вертолёт, есть пострадавшие
Ранее СМИ сообщали о том, что на борту Ми-8, совершившего жёсткую посадку в Красноярском крае, находились 29 человек.