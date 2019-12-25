По данным краевого ГУ МЧС, Ми-8 совершил жёсткую посадку с опрокидыванием на бок. ЧП произошло 25 декабря в районе н. п. Байкит. Информация о вынужденной посадке вертолёта авиакомпании «КрасАвиа» поступила в 12:45 по местному времени.