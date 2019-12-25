Красноярск, , 11:23 — REGNUM В Красноярском крае после жёсткой посадки, которую после попадания в снежный вихрь совершил вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании «КрасАвиа», начато расследование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР 25 декабря, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в следственном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» около полудня по местному времени 25 декабря совершил жёсткую посадку в Красноярском крае. После падения на землю винтокрылая машина опрокинулась на бок. Инцидент произошёл при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района из-за попадания вертолёта в снежный вихрь. По последним данным, пострадали шесть человек.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа Эвенкийского пожарно-спасательного гарнизона.