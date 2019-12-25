Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 25 декабря 2019, 09:44 — REGNUM Снежный вихрь стал причиной аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщает 25 декабря РЕН ТВ.
По предварительным данным, воздушное судно «Красноярских авиалиний» попало в снежный вихрь и опрокинулось набок при жёсткой посадке. Инцидент произошёл в селе Байкит Эвенкийского района.
Пострадали два пассажира, кроме того, госпитализирован командир экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт, на борту которого находились 29 человек, совершил аварийную посадку в Красноярском крае.
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