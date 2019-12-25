Красноярск, , 10:26 — REGNUM Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до шести человек, сообщает 25 декабря RT со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По предварительным данным, воздушное судно «Красноярских авиалиний» попало в снежный вихрь и опрокинулось набок при жёсткой посадке.

Инцидент произошёл в селе Байкит Эвенкийского района. На борту воздушного судна находились 29 человек.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также: Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае