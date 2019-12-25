Красноярск, , 11:13 — REGNUM Региональное управление МЧС опубликовало фотографию вертолёта, который совершил жёсткую посадку на севере Красноярского края. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

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«Розлива нефтепродуктов и возгорания не произошло», — добавили в МЧС.

Известно, что на борту винтокрылой машины находился 21 человек, в том числе три члена экипажа. На данный момент пока нет точной информации о количестве пострадавших. Известно, что им оказывается медицинская помощь в районной больнице населённого пункта Байкит.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 декабря, в Красноярском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа». После падения на землю винтокрылая машина опрокинулась на бок. Инцидент произошёл в районе населенного пункта Байкит. По последним данным, пострадали шесть человек. Предварительной причиной ЧП назван снежный вихрь.

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