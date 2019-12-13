Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга загорелся металлический ангар, в котором хранилась автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и другие горючие материалы. По уточненным данным, площадь пожара на улице Салова, д. 51, корпус 3В, составляет 2200 кв.метров. По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуировано около 100 человек. К ликвидации пожара привлечено более 170 человек и 40 единиц техники.