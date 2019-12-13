13 Декабря
18:58
В Петербурге горит склад с автозапчастями и горючими жидкостями
Пожар во Фрунзенском районе Петербурга происходит на складах автозапчастей и легковоспламеняющихся жидкостей, эвакуировано около 100 человек.
18:57
Крупный пожар произошёл в здании на востоке Санкт-Петербурга
Серьёзный пожар тушат спасатели во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
18:56
Пожар в ангаре в Петербурге охватил пять тысяч кв. метров
Около 17:00 мск в здании 53/1 на улице Салова начался пожар. Огонь охватил металлический ангар размерами 70 на 150 м, высотой 10 метров. В 17:19 мск ранг пожара повышен до №2.
18:55
Крупный пожар тушат в ангаре на юге Петербурга
Спасатели Петербурга пытаются потушить крупный пожар в здании ангара на улице Салова во Фрунзенском районе города. Пожару присвоен второй ранг сложности.