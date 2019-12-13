Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Спасатели Петербурга пытаются потушить крупный пожар в здании ангара на улице Салова во Фрунзенском районе города.

Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло в доме 53/1 по улице Салова. Горит здание размерами 70 на 150 метров, высотой 10 м. Площадь горения уточняется.

В 17:19 мск ранг пожара был повышен до №2.

Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. На борьбе с пожаром занято восемь единицы техники и 40 человек личного состава.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», в здании располагается торговый центр керамической плитки.