Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Серьёзный пожар тушат спасатели во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Пожар возник в здании размерами 70 м на 150 м и высотой 10 м на улице Салова. В 17:19 ранг пожара был повышен до второго. Площадь горения уточняется.

Информация о пожаре уточняется. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Причина пожара не установлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре на Варшавском шоссе в Москве. Загорелось здание склада, при тушении пострадал один пожарный.

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