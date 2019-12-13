Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Крупный пожар во Фрунзенском районе Петербурга происходит на складах автозапчастей и легковоспламеняющихся жидкостей, эвакуировано около 100 человек, к тушению привлекут пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:07 мск. В здании 53/3 В на улице Салова огонь охватил ангар размерами 70 на 150 м, высотой 10 метров. В 17:19 ранг пожара был повышен до №2. Горят складские здания площадью 5000 кв. метров, где хранятся автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и прочее.

«По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуировано порядка 100 человек», — отметили в ГУ МЧС по региону.

К ликвидации пожара привлечено более 170 человек и 40 единиц техники. К месту пожара направлен пожарный поезд. Кроме того, на место выехала химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ.

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