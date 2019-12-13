Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Крупный пожар в ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга разросся до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

«Площадь пожара на Салова увеличилась до 5000 кв. м», — говорится в сообщении Главка.

В настоящий момент на месте работает 44 единицы техники и 172 человека личного состава оперативных служб, в том числе от МЧС — 19 единиц техники и 66 человек пожарных и спасателей.

Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, около 17:00 в здании 53/1 на улице Салова начался пожар. Огонь охватил металлический ангар размерами 70 на 150 м, высотой 10 метров. В 17:19 ранг пожара повышен до №2.

По данным «Яндекс.Карты» по данному адресу располагается торговый центр керамической плитки.

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