Сильное землетрясение произошло утром 26 ноября 2019 года в Албании. Его эпицентр находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак, недалеко от столицы страны — Тираны. Глубина очага подземных толчков составила около десяти километров.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в самой Тиране, а также во втором по величине городе Дуррес.

Сообщается о разрушениях, погибших и раненых. Под завалами могут находиться десятки людей. Идут спасательные работы.