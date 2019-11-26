Среди погибших — десятилетний мальчик. Отмечается, что под обломками могут находиться другие жертвы.
Землетрясение в Албании: семь человек погибли, более 300 пострадали
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до семи, еще более 300 человек пострадали, 26 ноября сообщает Koha Jone со ссылкой на местное министерство здравоохранения и соцзащиты.
Землетрясение в Албании: граждан РФ среди пострадавших нет
К настоящему моменту посольство РФ в Албании не получало сведений о пострадавших согражданах. Сотрудники посольства России также не пострадали при землетрясении.
СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании
Около 9 часов по московскому времени появились первые сообщения о погибших в результате землетрясения в Албании.
В Албании в результате землетрясения пострадали сотни человек
Сразу после землетрясения в Албании как минимум 200 человек обратились за медицинской помощью. Сильнее всего землетрясение ощущалось в столице Албании Тиране, а также во втором по величине городе Дуррес.
В Албании произошло землетрясение в районе столицы
Подземные толчки магнитудой 6,4 были зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны.