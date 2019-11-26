, 15:59 — REGNUM Представительство ОБСЕ в Албании выразило солидарность албанскому народу в связи с землетрясением, произошедшим в 3:55 в Албании. Землетрясение стало крупнейшим за последние 40 лет и уже унесло жизни 13 человек. Свыше 300 человек получили ранения.

Албанское государственное новостное агентство ATA приводит текст заявления ОБСЕ:

«Мы солидарны с албанским народом в такие трудные моменты. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этого ужасного землетрясения».

В ОБСЕ заявили, что персонал представительства этой организации примет участие в акции по сбору крови для пострадавших при землетрясении, организованной Военным госпиталем Тираны.

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