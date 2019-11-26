Тирана, , 09:22 — REGNUM В Албании как минимум 200 человек обратились за медицинской помощью после землетрясения недалеко от столицы страны Тираны, сообщает 26 ноября Exit.al.

Отмечается, что сильнее всего землетрясение ощущалось в самой Тиране, а также во втором по величине городе Дуррес.

В результате подземных толчков были разрушены несколько зданий, из-под обломков удалось спасти двоих детей. Под завалами могут находиться десятки людей, сообщают очевидцы. На месте работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Глубина очага подземных толчков составила около десяти километров.

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