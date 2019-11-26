Тирана, , 09:33 — REGNUM В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.

Отмечается, что один из погибших упал с высоты, второй попал в дорожно-транспортное происшествие из-за того, что потерял управление автомобилем.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение в Албании произошло утром 26 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. В результате как минимум 200 человек обратились за медицинской помощью.

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