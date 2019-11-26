Тирана, , 07:16 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Глубина очага подземных толчков составили около десяти километров. Информации о пострадавших или возможных разрушениях пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах от острова Бугенвиль. Информации о разрушениях и жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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