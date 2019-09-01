Америка во власти сильнейшего урагана «Дориан» — трансляция

На США надвигается сильнейший за многие годы ураган «Дориан». В штате Флорида уже идёт эвакуация людей. В девяти округах она обязательна — Палм Бич, Мартине, Сент-Луси, Сент-Джонс, Бревард, Дувал, Индиан, Нассо, Волуси. Также обязательную эвакуацию всех жителей прибрежных округов объявили и в штате Южная Каролина.

1 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что «Дориан» в Атлантическом океане у берегов США достиг пятой, наивысшей, категории. Ранее стихия обрушилась на Багамы.

«Удар, какого не было никогда прежде, категория 5», — написал в социальной сети президент США Дональд Трамп.