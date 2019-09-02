Колумбия, США, , 03:19 — REGNUM Обязательная эвакуация всех жителей прибрежных округов американского штата Южная Каролина объявлена губернатором штата Генри Макмастером в связи с надвигающимся на регион ураганом Дориан, передает 1 сентября The New York Post.

По официальным данным эвакуация коснется приблизительно 830 тысяч человек округов Коллетон, Бофор, Джаспер, Чарльстон, Дорчестер, Беркли, Хорри и Джорджтаун, для части из которых это будет уже четвертая за последние четыре года эвакуация.

Все жители указанных прибрежных регионов должны будут покинуть свои дома и переместиться во временные центры в глубь страны не позднее середины дня понедельника, 2 сентября.

По сообщениям синоптиков, эпицентр мощного урагана будет оставаться над океаном и двигаться параллельно побережью Южной Каролины начиная со среды, 4 сентября. Однако даже незначительная ошибка может вызвать сильнейшие разрушительные ветры на территории штата.

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