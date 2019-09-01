Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал информацию о том, что ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова.

«Молитесь за людей на Багамах, — написал глава Белого дома. — Удар, какого не было никогда прежде, категория 5».

Напомним, 1 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами в соцсети Twitter сообщил, что ураган «Дориан» в Атлантическом океане у берегов США достиг пятой, наивысшей, категории.

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