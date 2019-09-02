Таллахасси, США, , 08:04 — REGNUM В штате Флорида в США, на который надвигается ураган «Дориан», объявлена эвакуация. Соответствующее заявление губернатора Флориды Рона Десантиса распространила его канцелярия.

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Так, в девяти округах объявлена обязательная эвакуация —Палм Бич, Мартине, Сент-Луси, Сент-Джонс, Бревард, Дувал, Индиан, Нассо, Волуси. Жителям ещё семи округов рекомендовано покинуть свои дома на время прохождения стихии.

Видео опубликовано: NBC News

Отмечается, что на случай обрыва электросетей местные власти готовы задействовать до 28 тыс. рабочих. Кроме того, на дежурстве находятся до 40 поисковых отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган «Дориан» в Атлантическом океане у берегов США достиг пятой, наивысшей, категории.

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Ранее обязательную эвакуацию всех жителей прибрежных округов объявил губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер. По официальным данным, эвакуация коснётся приблизительно 830 тысяч человек округов Коллетон, Бофор, Джаспер, Чарльстон, Дорчестер, Беркли, Хорри и Джорджтаун. Все жители указанных прибрежных регионов должны будут покинуть свои дома и переместиться во временные центры вглубь страны не позднее середины дня понедельника, 2 сентября.