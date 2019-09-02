Атланта, США, , 09:49 — REGNUM Эвакуация жителей американского штата Джорджия начнётся 2 сентября из-за приближения урагана «Дориан». Об этом губернатор штата Брайан Кемп написал в микроблоге в Twitter.

«Будьте бдительны и будьте в безопасности», — предупредил жителей Кемп.

Кепм распорядился начать эвакуацию населения в 12:00 по местному времени (19:00 мск). Людей планируют вывозить из округов Кэмден, Глинн, Мак-Интош, Либерти, Брайан и Чатем, где ранее уже был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, надвигающийся из Атлантиечского океана ураган «Дориан» стал причиной эвакуации населения в штатах Южная Каролина и Флорида. 1 сентября, по данным Национального центра США по слежению за ураганами, «Дориан» достиг пятой — наивысшей — категории опасности.

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